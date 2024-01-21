 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi

VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide VakıfBank, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Maçın setleri 16-25, 20-25, 22-25 şeklinde sonuçlandı. Toplam süre ise 73 dakika oldu.

VakıfBank, Galatasaray Daikin\'i 3-0 Yendi
21.01.2024 - 19:21,
Abone Ol

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Egglaston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu)

VakıfBank: Van Aalen, Gabi, Bahar Akbay, Caratasu, Frantti, Zehra Güneş ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Thompson, Cansu Özbay)

Setler: 16-25, 20-25, 22-25

Süre: 73 dakika (21, 26, 26)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide VakıfBank, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cansu Özbay, Galatasaray, Ayça Aykaç, Vodafone, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:54:17. #1.12#
SON DAKİKA: VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement