VakıfBank, Imoco Conegliano maçına odaklandı - Son Dakika
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VakıfBank, Imoco Conegliano maçına odaklandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Imoco Conegliano ile oynayacakları maça ilişkin, 'İtalya'ya gezmek için gitmiyoruz.' dedi. Guidetti, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Smaçör Ali Frantti ise maçın zorlu geçeceğini belirterek, takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

28.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:43
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İtalya'da Imoco Conegliano ile yarın oynayacakları maça ilişkin, "İtalya'ya gezmek için gitmiyoruz." dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Guidetti, turu geçmek için her şeyi deneyeceklerini vurgulayarak, "İtalya'ya gezmek için gitmiyoruz. Oraya tüm şansımızı kullanmak için gidiyoruz. Altın setleri seviyoruz çünkü harika bir hikayemiz var. Zor olduğunu biliyoruz. Rakibimiz şu an dünyanın en formda takımı ama bu, turu geçmek için zorlamayacağımız anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-siyahlıların smaçörü Ali Frantti ise maçın zorlu geçeceğini belirterek, "Kazanmak adına sahada her şeyimizi vereceğimiz için heyecanlıyım. Bunun için çalışıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bence salon çok dolu ve gürültülü olacak. Bu yüzden birbirimize bağlı kalmamız ve tüm bunlarla mücadele etmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor VakıfBank, Imoco Conegliano maçına odaklandı - Son Dakika

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