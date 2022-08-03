VakıfBank'ın 5. Avrupa şampiyonluğu belgesel oldu - Son Dakika
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VakıfBank'ın 5. Avrupa şampiyonluğu belgesel oldu

03.08.2022 13:41
VakıfBank'ın 5. Avrupa şampiyonluğu belgesel oldu

VakıfBank'ın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 5. şampiyonluğun belgeseli yayımlandı.

VakıfBank'ın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 5. şampiyonluğun belgeseli yayımlandı.

Kulübün Youtube'daki hesabından yayımlanan belgeselde, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu kulvarda 5. kez kupaya ulaşan sarı-siyahlı takımın şampiyonluk yolculuğunun detayları yer alıyor.

Belgeselde, seyahat detaylarının yanı sıra 2022 sezonunu 5 kupayla kapatan takımın başantenörü Giovanni Guidetti'nin maç öncesi sporculara yönelik konuşması, şampiyonluk coşkusu ve maçtan sonraki görüşler sporseverlere sunuluyor.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank'ın 5. Avrupa şampiyonluğu belgesel oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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