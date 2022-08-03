Kulübün Youtube 'daki hesabından yayımlanan belgeselde, Slovenya 'nın başkenti Ljubljana 'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya 'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu kulvarda 5. kez kupaya ulaşan sarı-siyahlı takımın şampiyonluk yolculuğunun detayları yer alıyor.

Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › VakıfBank'ın 5. Avrupa şampiyonluğu belgesel oldu - Son Dakika

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