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VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu - Son Dakika

VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu

27.01.2022 13:01
VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez adını zirveye yazdıran VakıfBank'ın şampiyonluk yolculuğu, bir belgesel olarak yayımlandı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez adını zirveye yazdıran VakıfBank'ın şampiyonluk yolculuğu, bir belgesel olarak yayımlandı.

Geçtiğimiz ay Türkiye'de ilk kez organize edilen ve Ankara'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun finalinde İtalya temsilcisi Imoco Volley'i 3-2 yenerek dünya şampiyonu olan sarı-siyahlı kulüp, bu başarının ayrıntılarıyla kayda geçirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'daki zafer yolculuğunun günbegün takip edilebileceği 'Beyond the goal" isimli belgeselde kamera, şampiyonluğun kahramanlarına dönüyor. Belgeselde daha önce sosyal medya ya da televizyonlara yansımamış çok özel görüntüler ve dünya şampiyonluğunun kahramanları ile şampiyonluk yolculuğu sırasında yapılmış özel röportajlar yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Belgesele, VakıfBank Spor Kulübünün "YouTube" hesabından ulaşabileceği belirtildi.

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voleybol, Belgesel, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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