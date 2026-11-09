VakıfBank'ın liberosu Eylül Akarçeşme Yatgın ameliyatın ardından taburcu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

VakıfBank'ın liberosu Eylül Akarçeşme Yatgın ameliyatın ardından taburcu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

VakıfBank, dış menisküsündeki yırtılma ve ön çapraz bağındaki kopma nedeniyle 27 yaşındaki milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ın 6 Kasım Cuma günü ameliyat edildiğini açıkladı. Ameliyatı başarılı geçen ve bugün taburcu olan voleybolcunun rehabilitasyon süreci başladı.

VakıfBank Spor Kulübü, milli voleybolcu Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ameliyat edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dış menisküsünde yırtılma ve ön çapraz bağında kopma tespit edilen 27 yaşındaki liberonun 6 Kasım Cuma günü ameliyat edildiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, ameliyatı başarılı geçen ve bugün taburcu olan Eylül Akarçeşme Yatgın'ın rehabilitasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Vakıflar BankasıAmeliyat6 KasımSağlıkEylülSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
18:41
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
17:48
Osimhen’in ardından bir kötü haber de Leao’dan
Osimhen'in ardından bir kötü haber de Leao'dan
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:28
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 18:42:37. #.0.3#
SON DAKİKA: VakıfBank'ın liberosu Eylül Akarçeşme Yatgın ameliyatın ardından taburcu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android