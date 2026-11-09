VakıfBank'ın liberosu Eylül Akarçeşme Yatgın ameliyatın ardından taburcu oldu

VakıfBank'ın liberosu Eylül Akarçeşme Yatgın ameliyatın ardından taburcu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
VakıfBank, dış menisküsündeki yırtılma ve ön çapraz bağındaki kopma nedeniyle 27 yaşındaki milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ın 6 Kasım Cuma günü ameliyat edildiğini açıkladı. Ameliyatı başarılı geçen ve bugün taburcu olan voleybolcunun rehabilitasyon süreci başladı.
VakıfBank Spor Kulübü, milli voleybolcu Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ameliyat edildiğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, dış menisküsünde yırtılma ve ön çapraz bağında kopma tespit edilen 27 yaşındaki liberonun 6 Kasım Cuma günü ameliyat edildiği aktarıldı.
Ayrıca açıklamada, ameliyatı başarılı geçen ve bugün taburcu olan Eylül Akarçeşme Yatgın'ın rehabilitasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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