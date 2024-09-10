VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Yeni Rekorlar Peşinde

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VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kadın voleybol takımının yeri rekorlara imza atması için çalıştıklarını söyledi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanıyla üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına giren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın hedeflerini AA muhabirine anlatan Üstünsalih, gururlu olduklarını dile getirerek "Bu başarı bizim için yeterli mi? Bu başarıların sürdürülebilir olması için hocamızın önderliğinde gerekli mevkilere oyuncular alacağız ve yeni rekorlar için çalışacağız. Bu durum VakıfBank'ın doğasında olan bir şey. Sürekli yeni rekorları kovalıyoruz. İnşallah yeni sezonda da bunu başarırız." diye konuştu.

"Hep işimizin en iyisi olmaya çalıştık"

İlk günkü heyecanı kaybetmediklerini belirten Abdi Serdar Üstünsalih, "Hep işimizin en iyisi olmaya çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. VakıfBank'ın şu anda Türkiye'nin ikinci büyük bankası olması, üçüncü kez dünya rekoru kırmamız ve sayısız şampiyonluklar, bu anlayış sayesinde geliyor. VakıfBank, alt ligler de dahil olmak üzere kadın voleyboluna hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili konuşan Başkan Üstünsalih, "Milli takımlara her kategoride en fazla oyuncu gönderen kulübüz. Bu sene olimpiyatlarda olan oyuncularımız vardı. Aralarında sakatlık yaşayanlar oldu ama onlar da iyileşiyor. Başantrenörümüz Giovanni Guidetti, yeni aldığımız oyuncuların takıma adapte olmasının ardından sezona hazır bir VakıfBank ortaya çıkartacak. Mücadelemize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Bir sonraki olimpiyatta şampiyonluğa inanıyorum"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın A Milli Kadın Voleybol Takımı için şansız geçtiğini dile getiren Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Maçlara tek tek baktım. Oyuncularımız çok özveriliydi. Şans faktörü yanımızda değildi. Dördüncü olduk ama bence bu da iyi bir başarı. VakıfBank, dünya şampiyonu olmuş bir takım. Türkiye'de başka dünya şampiyonu takımlar da var. Bunların oluşturduğu bir milli takımın olimpiyatlarda şampiyon olmaması mümkün değil. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat şampiyonu olacağına gönülden inanıyorum. 2011'de bu işe başladığımızda çok küçük bir tesisimiz vardı. Bugün Avrupa'nın en görkemli ve elverişli kompleksinde çalışıyoruz. Türkiye'de kadın voleybolundaki gelişim devam ediyor. Alttan gelen yeni oyuncular, ablalarıyla birlikte olimpiyatlarda şampiyon olacak. Bir sonraki olimpiyatlarda şampiyon olacağımıza gönülden inanıyorum."