VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Yeni Rekorlar Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Yeni Rekorlar Peşinde

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kadın voleybol takımının yeri rekorlara imza atması için çalıştıklarını söyledi. Üstünsalih, yeni sezonda da başarılarını sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

10.09.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kadın voleybol takımının yeri rekorlara imza atması için çalıştıklarını söyledi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanıyla üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına giren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın hedeflerini AA muhabirine anlatan Üstünsalih, gururlu olduklarını dile getirerek "Bu başarı bizim için yeterli mi? Bu başarıların sürdürülebilir olması için hocamızın önderliğinde gerekli mevkilere oyuncular alacağız ve yeni rekorlar için çalışacağız. Bu durum VakıfBank'ın doğasında olan bir şey. Sürekli yeni rekorları kovalıyoruz. İnşallah yeni sezonda da bunu başarırız." diye konuştu.

"Hep işimizin en iyisi olmaya çalıştık"

İlk günkü heyecanı kaybetmediklerini belirten Abdi Serdar Üstünsalih, "Hep işimizin en iyisi olmaya çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. VakıfBank'ın şu anda Türkiye'nin ikinci büyük bankası olması, üçüncü kez dünya rekoru kırmamız ve sayısız şampiyonluklar, bu anlayış sayesinde geliyor. VakıfBank, alt ligler de dahil olmak üzere kadın voleyboluna hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili konuşan Başkan Üstünsalih, "Milli takımlara her kategoride en fazla oyuncu gönderen kulübüz. Bu sene olimpiyatlarda olan oyuncularımız vardı. Aralarında sakatlık yaşayanlar oldu ama onlar da iyileşiyor. Başantrenörümüz Giovanni Guidetti, yeni aldığımız oyuncuların takıma adapte olmasının ardından sezona hazır bir VakıfBank ortaya çıkartacak. Mücadelemize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Bir sonraki olimpiyatta şampiyonluğa inanıyorum"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın A Milli Kadın Voleybol Takımı için şansız geçtiğini dile getiren Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Maçlara tek tek baktım. Oyuncularımız çok özveriliydi. Şans faktörü yanımızda değildi. Dördüncü olduk ama bence bu da iyi bir başarı. VakıfBank, dünya şampiyonu olmuş bir takım. Türkiye'de başka dünya şampiyonu takımlar da var. Bunların oluşturduğu bir milli takımın olimpiyatlarda şampiyon olmaması mümkün değil. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat şampiyonu olacağına gönülden inanıyorum. 2011'de bu işe başladığımızda çok küçük bir tesisimiz vardı. Bugün Avrupa'nın en görkemli ve elverişli kompleksinde çalışıyoruz. Türkiye'de kadın voleybolundaki gelişim devam ediyor. Alttan gelen yeni oyuncular, ablalarıyla birlikte olimpiyatlarda şampiyon olacak. Bir sonraki olimpiyatlarda şampiyon olacağımıza gönülden inanıyorum."

Kaynak: AA

Abdi Serdar Üstünsalih, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Yeni Rekorlar Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:15:04. #1.13#
SON DAKİKA: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Yeni Rekorlar Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement