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VakıfBank, Muratpaşa Bld. Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika
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VakıfBank, Muratpaşa Bld. Sigorta Shop'u 3-0 yendi

VakıfBank Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında konuk ettiği Muratpaşa Bld. Sigorta Shop'u 3-0 yendi. Ligdeki galibiyet serisini 7'ye yükselten sarı-siyahlılar, toplamda 16'ncı galibiyetini elde etti. Sigorta Shop ise bu sonucun ardından 9'uncu mağlubiyetini aldı.

VakıfBank, Muratpaşa Bld. Sigorta Shop\'u 3-0 yendi
24.01.2024 - 16:56,  Güncelleme: 17:01
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SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

VAKIFBANK: Jordan Thompson 17, Chiaka Ogbogu 9, Gabi Guimaraes 12, İdil Naz Başcan 4, Zehra Güneş 10, Cansu Özbay 1, Ayça Aykaç (L), Aleksia Karutasu 4, Ali Frantti 1

MURATPAŞA BLD. SİGORTA SHOP: Hande Korkut 4, Aslıhan Kılıç 3, Marina Markova 13, Ceren Karagöl 3, Stephanie Samedy 16, Micaya White 14, Derya Çayırgan (L),

SETLER: 27-25, 25-20, 26-24

SÜRE: 29', 23', 29'

VakıfBank Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında konuk ettiği Muratpaşa Bld. Sigorta Shop'u 3-0 yendi. Ligdeki galibiyet serisini 7'ye yükselten sarı-siyahlılar, toplamda 16'ncı galibiyetini elde etti. Sigorta Shop ise bu sonucun ardından 9'uncu mağlubiyetini aldı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Play-Off etabı ilk maçında Polonya ekibi Rzeszow ile 30 Ocak Salı günü TSİ 22.30'da deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: DHA
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