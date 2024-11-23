SALON: Cengiz Göllü Voleybol
HAKEMLER: Asiye Tuzkan, Sadettin Deneri
NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Sıla Zeynep Yaşar, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Selin Adalı (L), Ezgi Uludağ
VAKIFBANK: Frantti, Xinyue, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Markova, Aylin Sarıoğlu Acar (L)
SETLER: 17-25, 15-25, 27-29
SÜRE: 88 dakika (25', 23', 40')
VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup ederek ligde oynadığı üst üste 9'uncu maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. VakıfBank'ta Kiera Van Ryk, 22 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu.
Son Dakika › Spor › VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
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