VakıfBank, Nilüfer Belediyespor\'u 3-0 Geçti

Spor

SALON: Cengiz Göllü Voleybol

HAKEMLER: Asiye Tuzkan, Sadettin Deneri

NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Sıla Zeynep Yaşar, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Selin Adalı (L), Ezgi Uludağ

VAKIFBANK: Frantti, Xinyue, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Markova, Aylin Sarıoğlu Acar (L)

SETLER: 17-25, 15-25, 27-29

SÜRE: 88 dakika (25', 23', 40')

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup ederek ligde oynadığı üst üste 9'uncu maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. VakıfBank'ta Kiera Van Ryk, 22 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu.