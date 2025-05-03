VakıfBank Şampiyonlar Ligi\'nde Final Arıyor

VakıfBank kadın voleybol takımı bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki yedinci kupası için sahaya çıkacak.

Avrupa Voleybol Federasyonu'nun (CEV) düzenlediği kıtanın en prestijli turnuvasının dörtlü finali bu yıl İstanbul'da Ülker Arena'da gerçekleşiyor.

Bugünkü ilk müsabakada TSİ 16:00'da iki İtalyan takımı Numia Vero Volley ile A. Carroaro Imoco karşılaşacak.

VakıfBank ise 19:00'da bir diğer İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'yle mücadele edecek.

Maç S Spor Plus ve Tivibu Spor'da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bu maçların kaybedenleri yarın 16:00'da üçüncülük maçı için, galipleri ise 19:00'da şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Savino Del Bene nasıl bir rakip?

12 yıl önce iki kulübün birleşmesiyle kurulan ve İtalyan lojistik şirketinin adını vererek sponsor olduğu kulüp son yıllarda yükselişe geçti ve 2022 yılında Avrupa'nın üç numaralı kupası CEV Challenge'ı, 2023'te ise iki numaralı kupası CEV Cup'ı kazandı.

Geçen hafta rakiplerini değerlendiren VakıfBank'ın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, "Savino Del Bene'nin çok iyi çaprazları, çok iyi pasörleri, çok iyi orta oyuncuları var" demişti:

"Biz de çok iyi takımız, biz de güçlü bir takımız. Bizim de yapabileceklerimiz var.

"Türk halkına eğlenceli voleybol sunacak olmaktan da umutluyuz."

VakıfBank'ın başarıları

2010-11 sezonunda bu kupayı kaldıran ilk Türk takımı olmayı başaran sarı siyahlılar, o zamandan bu yana neredeyse iki sezonda bir bu başarıya ulaştı.

Uluslararası alandaki en başarılı Türk voleybol takımı olan VakıfBank'ın müzesinde birer CEV Challenge ve CEV Top Teams kupasının yanı sıra dört adet de Kulüpler Dünya Şampiyonası kupası bulunuyor.

Tüm kıtalardaki şampiyonlar liglerinin kazananlarının mücadele ettiği bu kupayı en çok kaldıran takım unvanı da VakıfBank'a ait.

17 yıl önce VakıfBank'ın başına geçen ve kulübe altın dönemini yaşatan İtalyan Başantrenör Giovanni Guidetti, sarı siyahlılar ile 29 kupa kazandı.

1986'da kurulan kulüp Guidetti'den önce 11 kupa kazanmıştı.

52 yaşındaki Guidetti'nin oyuncuları, 2012-13 ve 2021-22 sezonlarında katıldıkları ulusal ve uluslararası tüm turnuvaları kazanarak beşer kupa kaldırdı.

Takım 23 Ekim 2012 – 22 Ocak 2014 arasında oynadığı tüm resmi karşılaşmaları kazanarak 73 maçlık galibiyet serisiyle Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guidetti bu sezona başlarken bu kadar başarılı olmayı beklemediklerini, bu yılı önümüzdeki sezon için bir yeniden yapılanma yılı olarak gördüklerini, fakat buna rağmen hem Türkiye'de Sultanlar Ligi'ni kazandıklarını hem de Avrupa'da dörtlü finale ulaştıklarını söyledi ve "Oyuncularım kesinlikle onlardan beklediğimden çok daha iyi bir performans gösterdi" dedi.