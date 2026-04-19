VakıfBank Şampiyonluk Kupasını Aldı

19.04.2026 22:49
VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu. Marina Markova MVP seçildi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. ve son maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi 3-2 kazanan ve şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Törende ilk olarak Fenerbahçeli oyunculara ikincilik madalyaları verildi. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem'e ikincilik şilti takdim edildi.

VakıfBank'ın oyuncuları ile teknik ekibine şampiyonluk madalyaları verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kupayı sarı-siyahlı takımın kaptanı Zehra Güneş'e takdim etti. Milli oyuncunun kupayı havaya kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşandı.

VakıfBanklı voleybolcular, Sultanlar Ligi şampiyonluğunu taraftarları ve yakınlarıyla kutladı.

Final serisinin MVP'si Marina Markova

Sultanlar Ligi play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'tan Marina Markova kazandı.

Rus smaçör, bu sezon sergilediği performansla sarı-siyahlı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

