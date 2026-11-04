VakıfBank, Sultanlar Ligi 7. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti

VakıfBank, Sultanlar Ligi 7. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırladığı Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. Mücadele 25-21, 25-22 ve 25-11'lik setlerle 77 dakikada tamamlandı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Aylin Sarıoğlu Acar, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Ivanovic, Brancuska)
Türk Hava Yolları: Milenkovic, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Nazlı Eda Kafkas, Zatkovic, Degradi, Buse Melis Kara)
Setler: 25-21, 25-22, 25-11
Süre: 77 dakika (27, 29, 21)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?