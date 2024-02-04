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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi

VakıfBank, Sultanlar Ligi\'nde Sarıyer Belediyespor\'u 3-0 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Bahar Akbay, Van Aalen, Frantti, Zeynep Demirel, Caratasu ve Busa'nın performansıyla Sarıyer Belediyespor'u 25-19, 25-18, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 71 dakika sürdü.

04.02.2024 17:49
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Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Vakıfbank: Bahar Akbay, Van Aalen, Frantti, Zeynep Demirel, Caratasu, Busa (Aylin Acar)

Sarıyer Belediyespor: Merve Nezir, Ceylan Arısan, Hristova, Shemanova, Karmen Aksoy, Gizem Aşçı (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aleyna Vence)

Setler: 25-19, 25-18, 25-15

Süre: 71 dakika (25, 24, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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