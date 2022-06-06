Vakıfbank'tan İsveçli oyuncu Isabelle Haak'a veda mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Vakıfbank'tan İsveçli oyuncu Isabelle Haak'a veda mesajı Açıklaması

06.06.2022 12:25
Vakıfbank'tan İsveçli oyuncu Isabelle Haak'a veda mesajı Açıklaması

Vakıfbank Spor Kulübü, kontratı sona eren İsveçli oyuncusu Isabelle Haak'la ilgili duygusal bir videonun da yer aldığı veda mesajı paylaştı.

Vakıfbank Spor Kulübü, kontratı sona eren İsveçli oyuncusu Isabelle Haak'la ilgili duygusal bir videonun da yer aldığı veda mesajı paylaştı.

"Teşekkürler Bella" başlığıyla yayımlanan veda mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"2019'da ailemize katılmasının ardından her geçen gün kendini geliştirerek kulüp tarihimizin özel ve unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Isabelle Haak'a veda ediyoruz. Sarı-siyahlı formayla kazanmadığı kupa kalmayan, tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaştığımız kusursuz sezonda en skorer oyuncumuz olan, performansı kadar karakteri, sıcakkanlı yaklaşımı, çalışkanlığı ve mütevazılığıyla da tüm sporseverlerin gönlünü kazanan 'Kuzeyin Kraliçesi'ne teşekkür ediyoruz. Bellamıza, ailemize kattıkları için sevgilerimizi sunuyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Bella."

Vakıfbank, veda mesajının yanı sıra Isabelle Haak için hazırlanan özel bir videoyu da kamuoyuyla paylaştı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vakıfbank'tan İsveçli oyuncu Isabelle Haak'a veda mesajı Açıklaması - Son Dakika

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