Vakıfbank, Türk Hava Yolları\'nı 3-0 yenerek 3. oldu

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Caratasu, Frantti, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Bianka Busa, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Carneiro (Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Derya Güç, Alecrim)
Setler: 25-22, 25-22, 25-14
Süre: 81 dakika (25, 28, 28)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off turu 3-4.'lük serisi ikinci maçında Vakıfbank, sahasındaTürk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Seride durumu 2-0 yapan Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde 3. oldu ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etti.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
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