VakıfBank ve Fenerbahçe Finalde!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 2-2 eşitlik bulunuyor. Son mücadeleyi kazanan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

VakıfBank, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Sultanlar Ligi'nde 15. şampiyonluğunu elde edecek. Fenerbahçe ise kazanması durumunda ligde 8. kez kupanın sahibi olacak.