Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Açıklamada, maçın tarihinin yeniden planlanması için iki takımla görüşüleceği ve en iyi seçeneklerin değerlendirileceği belirtildi.

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