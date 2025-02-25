Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın Yeni Teknik Direktörü

Valerien Ismael, Blackburn Rovers ile Haziran 2028'e kadar anlaşma imzaladı.

25.02.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers'ta teknik direktörlük görevine Valerien Ismael getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik adam ile Haziran 2028'e kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, Barnsley, West Bromwich Albion ve Watford'da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam, 2022 yılında 7 ay Beşiktaş'ı çalıştırdı.

Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ta görev yapan ilk Fransız teknik direktör olacak.

Blackburn Rovers, 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla ligde averajla 6. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Blackburn Rovers, Valerien Ismael, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:12 Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
22:08 ABD’deki havalimanında faciadan dönüldü Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
21:44 Konya’da Polis Memuru Şehit Oldu Konya'da Polis Memuru Şehit Oldu
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
10:50 Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç’a hapis cezası Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
09:43 İstanbul’da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi İstanbul'da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
09:35 Darbide ’’maymun’’ krizi Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
09:30 Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itirazı Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itirazı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 22:40:53. #1.12#
SON DAKİKA: Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.