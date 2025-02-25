Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın Yeni Teknik Direktörü

Spor

İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers'ta teknik direktörlük görevine Valerien Ismael getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik adam ile Haziran 2028'e kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, Barnsley, West Bromwich Albion ve Watford'da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam, 2022 yılında 7 ay Beşiktaş'ı çalıştırdı.

Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ta görev yapan ilk Fransız teknik direktör olacak.

Blackburn Rovers, 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla ligde averajla 6. sırada yer alıyor.