Beşiktaş'ta Şenol Güneş hazırlığı! 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş hazırlığı! 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak

26.10.2022 15:04

Valerien Ismael ile yolları resmen ayırması an meselesi olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesi için hazırlıklar devam ediyor. Yönetim kurulu toplantısında fikir birliğine varılması durumunda deneyimli teknik direktör ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'in geçmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Fransız hoca ile yolları resmen ayırır ayırmaz, Güneş ile sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

NTV Spor'un haberine göre; 70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştı. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

"BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Güneş, "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Şenol Güneş hazırlığı! 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak - Son Dakika
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