Valerien Ismael'in ilk sınavı lidere karşı - Son Dakika
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Valerien Ismael'in ilk sınavı lidere karşı

02.04.2022 12:21
Valerien Ismael'in ilk sınavı lidere karşı

Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael de takımıyla ilk sınavına çıkacak.

Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael de takımıyla ilk sınavına çıkacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılarda hedef galibiyet.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hedef ligde 3 maç sonra galibiyete uzanmak. Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde son 3 maçta Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalıp Galatasaray deplasmanında da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, hoca değişikliğine giderek takımın başına Valerien Ismael'i getirmişti. Milli maç arasında takımıyla birlikte çalışma fırsatı yakalayan ve dün akşam Vodafone Park'ta taraftarının huzurunda antrenman yapan siyah-beyazlılar, yeni hocasıyla ilk maçında lider Trabzonspor'a konuk olacak.

Trabzonspor evinde üstün

İki takım bugüne kadar oynanan resmi maçlarda toplamda 116 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Beşiktaş 46 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 42 kez sevinen taraf oldu. İki ekip 28 kez beraberliği bozamadı. Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda ise bordo-mavili ekibin üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz deplasmanına 50 kez giden Beşiktaş, bu maçlarda 16 galibiyet ve 10 beraberlik alırken, 24 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ev sahibinde 4 eksik var

Zorlu karşılaşma öncesinde Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Bruno Peres de cezalı. Beşiktaş'ta ise tek eksik isim Mert Günok. Ancak milli takımlardan dönen ve uzun bir seyahatle İstanbul'a gelen Cyle Larin ve Atiba Hutchinson'la ilgili kararı Valerien Ismael verecek.

Bordo-mavililer gün sayıyor

Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip olan Trabzonspor, ligde zaferini ilan etmek için tam anlamıyla gün sayıyor. En yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Abdullah Avcı'nın ekibi, kalan 8 maçta 9 puan toplaması durumunda 38 yıl sonra şampiyonluğa uzanmayı başaracak. Yarın saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak. - İSTANBUL

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Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi devam etti Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi devam etti

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Valerien Ismael'in ilk sınavı lidere karşı - Son Dakika


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