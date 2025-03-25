Vali Akkoyun, Avrupa Şampiyonu Elif Berfin Altun\'u Makamında Ağırladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, 10M Havalı Tüfek Solo Genç Kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Elif Berfin Altun'u, İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik'i ve Antrenör Nedret Altun'u valilik makamında ağırladı.

Başarılı sporcu Elif Berfin Altun'u elde ettiği büyük başarıdan dolayı tebrik ederek, azmi ve disiplinli çalışmasıyla gençlere ilham verdiğini belirten Vali Akkoyun, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sporcularımıza ve gençlerimize her türlü desteğe devam edeceklerini belirtti. - MARDİN