Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Amatör Spor Haftası münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan ve Erzincanlı sporcularımızı kabul etti.
Hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, insanlara düzenli spor yapma alışkanlığının kazandırılmasının önemine değinerek tüm sporculara başarılar diledi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Spor › Vali Aydoğdu Amatör Spor Haftası'nı Kutladı - Son Dakika
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