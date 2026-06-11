Vali Çiçek, Kayserispor\'un Yeni Başkanını Kabul Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor'un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Gökmen Çiçek; Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. - KAYSERİ
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