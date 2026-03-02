Vali'den Antalyaspor'a Destek Çağrısı - Son Dakika
Vali'den Antalyaspor'a Destek Çağrısı

Vali\'den Antalyaspor\'a Destek Çağrısı
02.03.2026 20:31
Antalya Valisi Şahin, Antalyaspor'un geleceği için şehir halkını destek olmaya çağırdı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalyaspor'un çok iyi yerlere geleceğini söyledi.

Antalyaspor Kulübü'nün iftar programı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Şahin, programda yaptığı konuşmada, kentteki herkesi şehrin takımına destek olmaya çağırdı.

Antalyaspor'un hem ekonomik hem sportif anlamda iyi günlere en kısa zamanda ulaşacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Antalyaspor, Antalya'nın en kıymetli markasıdır. Sahip çıkılması, desteklenmesi, güçlendirilmesi gereken bir markadır. Güzel günler yakındır. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim, destek olalım. 'Aman bana ne, bana ne lazım. Biz zamanında yaptıydık, bu sefer de başkaları yapsın' demeyelim. 'Ben varım. Antalyaspor için sorumluluk almaya hazırım' diyelim. O zaman bilin ki Antalyaspor, çok iyi yerlere gelecektir. Geçtiğimiz pazar günü de onun ilk demosunu gösterdi. Bundan sonra güzel günler Antalya'nındır, yaşasın Antalyaspor."

Kulüp Başkanı Mustafa Ergün de geleneksel iftar programına yüksek katılım olmasının kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Antalyaspor'u şehrin ortak ruhu ve gururu olarak nitelendiren Ergün, zor günlerde camia olarak birbirlerine kenetlenmenin anlamlı olduğunu vurguladı.

Ergün, Antalyaspor AŞ Başkanı Rıza Perçin'in Berlin Fuarı'na gittiği için programa katılamadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Vali'den Antalyaspor'a Destek Çağrısı

SON DAKİKA: Vali'den Antalyaspor'a Destek Çağrısı - Son Dakika
