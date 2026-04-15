Vali Gül, Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti

15.04.2026 18:58
İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutluk'ta yapılacak 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı'nın Sarıyer'deki kampını ziyaret etti.

Arnavutluk'ta 20-26 Nisan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'na İstanbul'da bulunan Sarıyer Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Grekoromen Milli Takımı'nı, İstanbul Valisi Davut Gül ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yöneticiler ve eski futbolcu Mesut Özil yer aldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, milli güreşçilere başarılar dileyerek, "Şampiyonlarımız kampta. Başkanımla konuşup onları ziyarete geldik. Sadece kendileri için güreşmiyorlar. Bütün milletimiz ve devletimiz adına güreşiyorlar. Geçmişte, güreşte çok önemli başarılar yakaladık. Başkanımızın da bu başarılarda katkıları oldu. Bu rol modellerle geçmişte alınan madalyaların daha iyisini bu yarışmalarda alırız. Kampta her şey uygun. Arkadaşlarımızın da morali iyi" diye konuştu.

Gençlerin spor yapmasının önemli olduğunu belirten Gül, "Okullarımızdaki öğrencilerimiz, şampiyonları örnek alıyorlar. Sporcularımız, şampiyon olduktan sonra öğrencilerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Taha Akgül: "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözleri yerine getiririz"

Ziyaretleri için İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkür eden Taha Akgül, "Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp ve Eğitim Tesisleri, tarihi bir yer. 50 senedir burası Türk güreşine hizmet veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle burasına tadilat yapıldı. Burada gençlerimiz iyi şartlarda çalışıyor. Valimizi Sivas'tan tanıyoruz. Onun devlet adamlığını kendimize örnek alıyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözleri yerine getiririz. Rıza Kayaalp de inşallah 13. kez şampiyon olup, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kıracak" ifadelerini kullandı.

Burada olduğu için mutluluğunu dile getiren Mesut Özil de, "Burada olduğum için çok mutluyum. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın. Bol bol dua edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
