Vali Gül Maçı İzledi, Kurallara Uyulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Vali Gül Maçı İzledi, Kurallara Uyulacak

Vali Gül Maçı İzledi, Kurallara Uyulacak
08.08.2025 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniyespor - Manisa FK maçında kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Ümraniyespor - Manisa FK maçını tribünde izledi. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Ben dahil, il valisi olarak maça gelen herkes biletlerini işleterek, kayıtlı olarak maçını izleyecek. Aslında burada sembolik bir önem var. Şöyle ki protokol tribünü kurallara uyarsa, maça gelen hemşehrilerimize söyleyecek sözümüz olur. Ama protokol tribünü, kurallara uymazsa, kayıtsız girerse, diğer hemşerilerimize, sporseverlere diyecek sözümüz olmaz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Lig'de sezonun ilk karşılaşması olan Eminevim Ümraniyespor – Manisa FK müsabakasını tribünde takip etti. Maçı Vali Gül ile birlikte tribünde Mesut Özil ile Yılmaz Vural da takip etti.

'MAÇA GELEN HERKES BİLETİNİ İŞLETEREK MAÇINI İZLEYECEK'

Maç öncesinde açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün bu sezonun ilk maçı İstanbul'umuzda oynanıyor. Ümraniye Sporla- Manisa Sporun maçını izlemeye geldik. Biliyorsunuz İçişleri Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız sporda şiddetin önlenmesiyle ilgili bir toplantı yaptı. Bunu da sizlerin katılımız ile kamuoyuna paylaştılar. Bunun en büyük geçmiş yıllarda yapılmayan ama çok yapılmayan ama bu sene yapılan en büyük farklarından bir tanesi özellikle protokol tribünü başta olmak üzere maça gelen kulüp yöneticilerinin özel misafirleri ve buna benzer hemşehrilerimizin kayıtsız girmelerinden dolayı olan aksaklıkların ortadan kaldırılmasıydı. Özetle ne olacak? Şu olacak. Ben dahil, il valisi olarak maça gelen herkes biletlerini işleterek, kayıtlı olarak maçını izleyecek. Aslında burada sembolik bir önem var. Şöyle ki protokol tribünü kurallara uyarsa, maça gelen hemşehrilerimize söyleyecek sözümüz olur. Ama protokol tribünü, kurallara uymazsa, kayıtsız girerse, diğer hemşerilerimize, sporseverlere diyecek sözümüz olmayacak. Önce biz uyacağız. Protokol tribünü uyacak. Sonra da maça gelen bütün hemşehrilerimizin nizami olarak, kayıtlı olarak girmesini, varsa eksiklikleri, cezai yaptırımların yapılmasını hassasiyetle takip edeceğiz. Allah kazasız belasız bir sezon nasip etsin. Ben bütün sporculara, taraftarlara başarılar diliyorum. Herkesi inşallah emeğinin karşılığını almış olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Davut Gül, Güvenlik, Politika, Ümraniye, İstanbul, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Gül Maçı İzledi, Kurallara Uyulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih Altaylı’dan erişim yasağı kararına ilk tepki Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar

22:20
Özel’in “İBB davası borsası“ iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
Özel'in "İBB davası borsası" iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
21:33
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
21:06
Çanakkale’de gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
18:19
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
09:55
Zaha’dan olay Galatasaray sözleri: Zaha’ya karşı nefret kampanyası yürüyor
Zaha'dan olay Galatasaray sözleri: Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürüyor
09:50
Torbacıların emniyetteki savunmaları “pes“ dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
Torbacıların emniyetteki savunmaları "pes" dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
09:46
Altının gramı rekora koşuyor İşte yükselişin nedeni
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
09:18
ABD, Maduro’nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
08:46
Karabük’te orman yangınını çay içerek izlediler
Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
08:37
Berk Oktay’a taciz suçlaması Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan’ın avukatından açıklama gecikmedi
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi
08:31
Bisikletli tacizci yakalandı İşte ifadesi
Bisikletli tacizci yakalandı! İşte ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 22:49:23. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Gül Maçı İzledi, Kurallara Uyulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.