İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyarette bulundu.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun gelişimi ile genç sporculara yönelik projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretin ardından TBF Başkanı Türkoğlu, İstanbul Valisi Gül'e A Milli Basketbol Takımı formasını hediye etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Vali Gül ve Türkoğlu'ndan Basketbol Seferberliği - Son Dakika
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