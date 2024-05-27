Vali Musa Işın, Basketbol U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni\'ne katıldı

Spor

Vali Musa Işın, Kütahya ev sahipliğinde düzenlenen 2023-2024 sezonu Basketbol U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni'ne katıldı.

Şampiyonada; Adana Büyükşehir Belediye spor Türkiye şampiyonu olurken, Botaşspor ikinci, TED Ankara Kolejliler ise üçüncü oldu.

Şampiyonayı dereceyle tamamlayan spor kulüplerinin kupa ve madalyaları Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve protokol üyeleri tarafından verildi. - KÜTAHYA