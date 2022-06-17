Vali Pehlivan, voleybolun şampiyonlarına ödüllerini verdi - Son Dakika
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Vali Pehlivan, voleybolun şampiyonlarına ödüllerini verdi

17.06.2022 09:54
Vali Pehlivan, voleybolun şampiyonlarına ödüllerini verdi

Mersin'de düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın son etabı olan Midi Erkekler ve Küçük Kızlar final müsabakaları Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla yapıldı.

Mersin'de düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın son etabı olan Midi Erkekler ve Küçük Kızlar final müsabakaları Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla yapıldı. Pehlivan, voleybolun şampiyonlarına ödüllerini verdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle bu yıl Mersin'de düzenlenen şampiyonada, Midi Erkekler ve Küçük Kızlar kategorilerinde oynanan final maçlarını, Vali Pehlivan'ın yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, federasyonun merkez hakem ve gözlemci kurulu üyeleri de izledi.

Fuar merkezinde 09-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonun son etabında midi erkeklerde Halkbank-Okyanus Koleji arasında oynanan mücadeleyi Okyanus Koleji kazanarak şampiyon olma başarısı gösterdi.

"Spor neredeyse orada olacağız"

Vali Pehlivan, kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Mersinimiz, birçok özelliklere ve güzelliklere sahip. Bu özellikler içerisinde spor önemli bir yer tutuyor. Mersinimiz, aynı zamanda bir spor cenneti. Çok güzel tesislerimiz var, devletimizin, hükümetimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük yatırımları var. Tabii bu tesislerimiz turnuvalar yapıldıkça, müsabakalar yapıldıkça ve bu sahalar daha çok kullanıldıkça değer ve anlam kazanıyor. Bu organizasyonda yurdumuzun bütün vilayetlerinden gelmiş 160 takım ve 4 binin üzerinde sporcu var. İlimize renk kattınız, değer kattınız. Turnuvaya katılan bütün sporcularımıza, takımlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah Festival Voleybol başta olmak üzere organizasyonları daha da çoğaltacağız, turnuvaları daha da artıracağız. Biz de Valilik olarak her türlü destekte ve himayede bulunacağız. Spor neredeyse orada olacağız, gençlerimiz neredeyse orada olmaya devam edeceğiz. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Daha sonra düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara ödüllerini Vali Pehlivan ve protokol üyeleri verdi. - MERSİN

Vali Pehlivan, voleybolun şampiyonlarına ödüllerini verdi
Vali Pehlivan, voleybolun şampiyonlarına ödüllerini verdi
Vali Pehlivan, voleybolun şampiyonlarına ödüllerini verdi

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Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, voleybol, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Pehlivan, voleybolun şampiyonlarına ödüllerini verdi - Son Dakika

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