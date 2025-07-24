Vali Şahin: Antalyaspor'un Yanındayız - Son Dakika
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Vali Şahin: Antalyaspor'un Yanındayız

Vali Şahin: Antalyaspor\'un Yanındayız
24.07.2025 22:00
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalyaspor'un yeni yönetimine destek olacaklarını açıkladı.

Antalyaspor Valisi Hulusi Şahin, Antalyaspor'un her aşamada yanında olacaklarını söyledi.

Antalyaspor Kulübü'nün yeni başkanı Rıza Perçin ve yönetim kurulu üyeleri, göreve başlamalarının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Yeni yönetime desteğini açıklayan Vali Şahin, "Seçildikleri cuma gününden bu yana kısa sürede büyük bir ödeme gerçekleştirerek 16 dosyanın tamamını çözüp transfer tahtasını açtılar. Bu adımla yeni sezonu da kurtarmış oldular" şeklinde konuştu.

18 Temmuz'da göreve gelen Başkan Rıza Perçin ile teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette Vali Hulusi Şahin ile bir araya geldi. Ziyarette Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da yer aldı. Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Vali Şahin, yeni yönetime başarılar dileyerek, kulübün kritik bir süreçte önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

"Antalyaspor'un yanında olacağız"

Antalyaspor'un Antalya'nın en önemli markalarından biri olduğunu vurgulayan Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Rıza Perçin Başkanımıza ve kıymetli yönetimine başarılar diliyorum. Çok önemli bir dönemde çok kritik bir görevi uhdelerine aldılar. Antalyaspor'u ayakta tutacak ve ileriye taşıyacak hamleleri atmak üzere aldıkları bu sorumluluk için kendilerini tebrik ve takdir ediyorum. Daha isimlerinin gündeme geldiği andan itibaren kamuoyuna güven aşıladılar. Göreve gelir gelmez 16 dosyayı çözerek transfer tahtasını açtılar. Bu hamleyle yeni sezonu kurtardılar. Bizler, Antalya Valiliği olarak her aşamada Antalyaspor'un yanında olacağız. Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu liderliğinde takımın güzel günlere ulaşacağına inanıyoruz."

"Antalya bize güvenmeye devam etsin"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin ise desteklerinden ötürü Vali Şahin'e teşekkür etti. Son 15 gündür yoğun mesai yürüttüklerini belirten Perçin, "Valimize teşekkür ediyorum, kendisi 15 gündür bize hep destek oldu, bir başkan gibi hareket etti. Bugünlere gelmemize Valimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız, bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile Menderes Türel çok destek oldu. Dün itibarıyla büyük bir engeli aştık. Antalya bize güvenmeye devam etsin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vali Şahin: Antalyaspor'un Yanındayız - Son Dakika

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