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Vali Yardımcısı Kasımoğlu kursiyerleri ziyaret etti - Son Dakika

Vali Yardımcısı Kasımoğlu kursiyerleri ziyaret etti

09.01.2022 09:10
Vali Yardımcısı Kasımoğlu kursiyerleri ziyaret etti

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Hafta sonunu sporcularla geçiren Vali Yardımcısı Kasımoğlu; voleybol, deneyap teknolojileri atölyesi ile okçuluk kursunu ziyaret ederek gençlerle bir süre sohbet etti. 15 öğrenciye okçuluk eğitimi veren eğitmenlerle bir araya gelen Vali Yardımcısı Kasımoğlu, okçuluk bölümüne geçerek hedefe ok attı. Oldukça başarılı atışlar yapan Kasımoğlu, eğitmenlerden tam not aldı.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu; okçuluğu, bütün organların senkronize şekilde birlikte çalıştığı tam bir denge sporu olduğunu belirterek, "Psikolojik ve fizyolojik eğitimi içeren, insanı rahatlatan, bedeni dengeli bir şekilde hareket ettiren, kalbini dahi sakinleştiren özellikleri ile gençlerimizin yetişmesinde çok etkili ve katkılı bir uğraştır" dedi.

Kasımoğlu, kurs gören öğrencilere başarılar dileyerek buradan ayrıldı.

Ziyarette Kasımoğlu'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, milli eğitim müdür yardımcıları da eşlik etti. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Kasımoğlu kursiyerleri ziyaret etti

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voleybol, Okçuluk, gençlik, Hakkari, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Yardımcısı Kasımoğlu kursiyerleri ziyaret etti - Son Dakika Spor


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