Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Nesine 3. Lig 2. Grup'un 13'üncü haftasında deplasmanda Söke 1970 SK'yı 3-1 mağlup eden Eskişehirspor'u yayımladığı mesajla kutladı.

Siyah-kırmızılı ekip, Aydın deplasmanında karşılaştığı Söke 1970 SK'yı Osman Arslantaş, Kerem Baykuş ve Hasan Kaya'nın golleriyle 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, takımın ortaya koyduğu mücadele ruhuna dikkat çekti.

Vali Yılmaz mesajında, "Sökespor karşısında ortaya koyduğu azim, inanç ve mücadele ruhuyla sahadan önemli bir galibiyetle ayrılan şehrimizin gözbebeği Eskişehirspor'umuzu yürekten kutluyorum. Her mücadelesinde şehrimizin umudunu, heyecanını ve ortak sevincini sahaya yansıtan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve tribünleri coşkusuyla doldurarak takımımızın en büyük gücü olan büyük Eskişehirspor taraftarını gönülden tebrik ediyorum. Bu büyük yürüyüşte inancımız da desteğimiz de sonuna kadar Eskişehirspor'la. Yolun açık, zaferlerin daim olsun Kırmızı Şimşekler" ifadelerine yer verdi.