Valilik Kupası Koşusunu "Bay Emir" kazandı - Son Dakika
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Valilik Kupası Koşusunu "Bay Emir" kazandı

16.03.2022 10:24
Valilik Kupası Koşusunu "Bay Emir" kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Valilik Kupası Koşusu"nu 'Bay Emir' kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Valilik Kupası Koşusu"nu 'Bay Emir' kazandı.

Yeşiloba Hipodromu'ndaki koşuyu birincilikle tamamlayan 3 numaralı at 'Bay Emir'in sahibi Ahmet Korkmaz'a kupayı takdim eden Vali Dr. Süleyman Elban, Jokey Mehmet Akyavuz'u da tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Vali Elban burada yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 99. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı koşuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Valilik Kupası Koşusunu Bay Emir kazandı
Valilik Kupası Koşusunu Bay Emir kazandı
Valilik Kupası Koşusunu Bay Emir kazandı

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Korkmaz, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Valilik Kupası Koşusunu 'Bay Emir' kazandı - Son Dakika


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