Van'da dev stadyum ve yaşam kompleksi projesine imza - Son Dakika
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Van'da dev stadyum ve yaşam kompleksi projesine imza

Van\'da dev stadyum ve yaşam kompleksi projesine imza
22.07.2026 17:51
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da 15 bin kişilik stadyum, alışveriş alanları ve spor tesislerini içeren Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi protokolünü imzaladı. Proje ihalesinin ağustosta yapılması planlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'a kazandırılacak "Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi" projesi için hazırlanan protokolü imzaladı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun çalışma ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Bakan Bak'ın da "hayırlı olsun" temennileriyle imzalanan protokolle kentin spor altyapısını güçlendirecek yatırımın resmi süreci başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen imza programına Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun ile bakanlık bürokratları katıldı.

Yaklaşık 15 bin oturma kapasitesine göre tasarlanan ve ağustos ayında ihalesinin yapılması planlanan Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi'ne ilişkin süreç, Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Kentin sosyal, ekonomik ve kamusal yaşamına katkı sunacak çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak planlanan proje, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkıyla hem maç günlerinde hem de günlük yaşamda vatandaşlara konforlu kullanım imkanı sunacak.

Alt bölümlerinde mağazalar, kafeler, restoranlar, sosyal yaşam alanları ve çeşitli ticari birimlerin yer alacağı stadyumun, karşılaşmaların olmadığı günlerde de kent sakinleri tarafından aktif olarak kullanılması da sağlanacak.

Kompleks bünyesinde yer alacak antrenman salonları ve spor alanlarıyla çocuklar, gençler ve farklı yaş gruplarındaki vatandaşların sporla iç içe bir yaşam sürmesine öncülük edilecek.

Stadyumun yanında inşa edilecek iki ofis kulesi ve ofis blokları arasında oluşturulacak açık sokak konsepti de kafeler, restoranlar, açık oturma alanları ve ticari işletmelerle desteklenerek canlı bir yaşam alanı oluşturulacak.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Van'da dev stadyum ve yaşam kompleksi projesine imza - Son Dakika

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