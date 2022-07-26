Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı 2. Lig'de

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde mücadele edecek.

Kentte gençlere yönelik birçok spor dalında önemli başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcunun gelişimi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yeni kurulan Erkekler Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde kent için mücadele edecek. Alt yapısı dahil bünyesinde yaklaşık 70 kişilik bir sporcu kadro su bulunan hentbol takımını, U-18 Erkek Hentbol Milli Takım Antrenör yardımcılarından Ferda Göktaşoğlu'nun yanı sıra yine Van'da hentbol sporunun önemli isimlerinden olan Recep Demir ve Nurgül Çiçek çalıştıracak.

Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde mücadele edeceklerini dile getiren Antrenör Ferda Göktaşoğlu, "Amacımız Van'da yaşayan çocuklarımıza hentbol ile ulaşarak geleceklerine yön verip ilerleyen süreçte iyi birer sporcu olmalarıdır. İnşallah milli takımlarda Van Büyükşehir Belediye Spor ve sporcuları olarak yer alacağız. Altyapıya çok değer veriyoruz. 2. Lig'de yer alacağız. 2022-2023 sezonunda altyapımıza önem vererek ilerleyeceğiz" dedi.

"Hentbolda marka il olacağız"

Spora ve sporcuya desteğini esirgemediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, kulüp bünyesinde yaz okulları da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 sporcuya ulaştıklarını söyledi. Sevinç, "Kulüp bünyemizde birçok spor dalı bulunmakta ve bu spor dallarında binlerce öğrencimiz kendini geliştiriyor. Son olarak kulüp bünyemizde su topu takımını kurmuştuk. Şimdi de erkekler hentbol takımını kurduk. Erkekler hentbol takımımız 2. Lig'de, 1. Lige çıkmak için mücadele edecek. Bizlerin ve takımımızın ortaya koyacağı başarılarla inşallah hentbolda marka bir il olacağız. Asıl amacımız daha çok gencin spora yönelmesidir. Bu bağlamda spora ve sporcuya her zaman pozitif bir yaklaşım sergileyen ve desteğini esirgemeyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı'ya teşekkür ederim. İnşallah kentimiz sporun önemli merkezlerinden biri olacak" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, hentbol, dağcılık, tekvando ve sutopu gibi birçok spor dalında faaliyet yürütüyor. - VAN