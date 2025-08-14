Van Büyükşehir Belediyespor Yaz Spor Okulları ile Çocuklara Spor Eğitimi Veriyor

Van Büyükşehir Belediye spor Kulübü bünyesindeki basketbol branşıyla 8-13 yaş arası çocuklar yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün, çocukları yaz tatilinde sporla buluşturmak, fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla açtığı yaz spor okulları devam ediyor. Bu kapsamda açılan kurslarda; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, dağcılık ve tekerlekli paten branşlarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim veriliyor.

Eski Fidanlık yerleşkesinde bulunan spor salonunda basketbol antrenörü Muhammed Coşkun tarafından verilen eğitimlerde de çocuklar, haftanın 4 günü basketbol temel oyun kurallarını öğreniyor.

2 Temmuz tarihinde ücretsiz malzeme dağıtımı ile başlayan eğitimlerde, yetenek taramaları gerçekleşen ve taramalar sonucunda seçilen sporculara Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden lisans çıkartılarak spor hayatlarına devam ettirilecek. - VAN