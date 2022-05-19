Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

19.05.2022 15:09
Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Özen Adalı Anadolu Lisesi önünde gençlik yürüyüşüyle başladı. Van Gölü sahilindeki İskele Yaşar Kemal Parkı önüne kadar devam eden etkinlikte, il protokolü burada açılan stantları gezdi ve çeşitli spor branşlarında düzenlenen gösterileri izledi.

Alanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden etkinlikte, halk oyunları gösterisi sergilendi ve Bando Komutanlığı mini bir konser verdi. Etkinlikler, çeşitli yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve gençlik merkezi konseriyle son buldu.

Etkinliklere Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika


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