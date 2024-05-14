Van'da düzenlenen 2. Spor Şenlikleri başladı - Son Dakika
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Spor

Van'da düzenlenen 2. Spor Şenlikleri başladı

Van\'da düzenlenen 2. Spor Şenlikleri başladı

Erciş İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erciş 2. Spor Şenlikleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şenliklerde futbolun yanı sıra geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyunları da yer alacak. Açılışa Erciş Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

14.05.2024 13:29
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Van'ın Erciş Kaymakamlığı bünyesinde düzenlenen 2. Spor Şenlikleri başladı.

Erciş İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği Erciş 2. Spor Şenlikleri; Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler'in yaptığı konuşmanın ardından Kaymakam Murat Karaloğlu ve ilçe protokolü, şenliklerin açılışında sporcu gençlerle yakan top oynadı. Daha sonra Erciş Stadyumuna geçen Kaymakam Karaloğlu, modern okçuluk ve geleneksel okçuluk spor branşı ile ilgili bilgi alarak ok atış taliminde bulundu.

13-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Spor Şenliklerinde; futbolun yanı sıra geleneksel çocuk oyunları olan mendil kapmaca, yakan top, bocce ile masa tenisi, geleneksel Türk okçuluğu, ayak tenisi gibi oyunlar oynanacak. Sporun sadece fiziki etkinliklerle sınırlı olmadığı programda 2 gün boyunca birçok öğrenci akıl ve zeka oyunlarından satranç ve mangala oyunlarıyla ilçe düzeyinde yarışacak.

Spor şenlikleri açılışına Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Van'da düzenlenen 2. Spor Şenlikleri başladı - Son Dakika

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