Van'da YİBO Öğrencisi Bilek Güreşi Turnuvasında İl Birincisi Oldu - Son Dakika
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Van'da YİBO Öğrencisi Bilek Güreşi Turnuvasında İl Birincisi Oldu

Van\'da YİBO Öğrencisi Bilek Güreşi Turnuvasında İl Birincisi Oldu

Van'da düzenlenen okullar arası bilek güreşi turnuvasında Özalp Yatılı Bölge Okulu (YİBO) öğrencisi Muhammet Efrahim Kep il birincisi oldu. YİBO öğrencileri, turnuvada toplamda 3 birincilik, 2 üçüncülük ve 1 dördüncülük elde etti. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Yıldırımçakar, öğrencilerin başarısını zor şartlarda çalışmalarına ve sıkı bir çalışma disiplinine bağladı.

13.02.2024 10:05
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Van'da düzenlenen okullar arası bilek güreşi turnuvasında Özalp Yatılı Bölge Okulu (YİBO) öğrencisi il birincisi oldu.

Tuşba Gençlik Merkezi'nde düzenlenen okulları arası bilek güreşi turnuvasında YİBO öğrencisi Muhammet Efrahim Kep sol kolda Van birincisi, sağ kolda ise Van üçüncüsü oldu. Aynı okulda okuyan Bedirhan Genez hem sağ hem de sol kolda Van üçüncüsü, Enes Ekber Zorli ise Van dördüncüsü oldu.

Turnuva ile ilgili bilgi veren Özalp Yatılı Bölge Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Yıldırımçakar, "Çok zor şartlarda çalıştık ve geçen yıldan beri sıkı bir çalışma yaptık. İki yıldır imkansızı başarıyoruz. Bütün bu imkansızlıklara rağmen merkezdeki okullardan daha fazla madalya aldık. Bu başarıları için öğrencilerimi kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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