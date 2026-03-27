Van Dijk\'tan Galatasaray\'a olumlu sinyal

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu sezonda da mutlu sona ulaşıp gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek en az çeyrek finalde mücadele etmek istiyor.
Bu doğrultuda yaz transfer döneminde önemli transferler yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların, takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olan deneyimli oyuncuya cazip bir teklif sunarak transfer etmeyi hedeflediği belirtildi.
Adı yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'la anılan Virgil van Dijk'ın da sarı-kırmızılılara karşı boş olmadığı ve transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.
34 yaşındaki başarılı stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkarken, 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.
