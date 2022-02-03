Üye Girişi
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı

03.02.2022 09:36

Bir son dakika haberine göre - Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nin Van Gölü manzaralı profesyonel ikinci etabı, 3 yıl aradan sonra yeteri düzeyde karın yağmasıyla birlikte sezonu açtı.

- Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nin Van Gölü manzaralı profesyonel ikinci etabı, 3 yıl aradan sonra yeteri düzeyde karın yağmasıyla birlikte sezonu açtı.

Abalı Kayak Merkezi ikinci etabının pist eğimi, kar kalınlığı, kar kalitesi ve pist uzunluğuyla dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor. 2019 yılında kar seviyesinin yeterli düzeyde olmaması ve 2020 yılında ise meydana gelen çığ felaketinden dolayı sezonu açamayan 12 yıllık Abalı Kayak Merkezi, 2021 yılında ise sadece 3 gün boyunca kayakseverleri ağırlamıştı.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte son 3 yıldır kar yağışının yetersiz olması nedeniyle iki etapta da açılamayan Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz günlerde karın yeteri düzeye ulaşmasıyla birlikte yarı profesyonel ilk etabının açılışını gerçekleştirmişti. Merkez, birinci etabın ardından kar seviyesinin yeterli düzeye ulaşmasıyla birlikte ikinci etabı da profesyonel kayak sporcularının hizmetine açılmış oldu. Pist, profesyonel kayakçılara Van Gölü'nün nefes kesici manzarasını sunuyor.

"Eğimiyle yarış standartlarına uygun"

İHA muhabirine konuşan Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi ve Van Kayak Alp Disiplini Antrenörü Harun Altair, merkezin son 3 sezonda kar yağışı yetersizliğinden kaynaklı hizmet vermediğini hatırlattı. Bu süre içinde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcuları Hakkari'deki kayak merkezinde yetiştirdiklerini ifade eden Altair, "Şu an ikinci etabımız da açıldı. İkinci etabımız eğimiyle yarış standartlarına uygun. Bu bizler için büyük bir avantaj. Gittiğimiz diğer pistlerde zorlanmamamızı sağlıyor. Bu pistte eğitim alan bir sporcu Türkiye'deki bütün pislerde kayabiliyor. Kendi memleketimizde günübirlik burayı aktif olarak kullanmamız bizler için çokça önemli. İl dışına gittiğimiz kamp süresini çok uzun tutamayabiliyoruz. Yarıyıl tatilinin tüm günlerini dolu dolu geçiriyoruz. Antrenmanlarımız her iki etap da sıkı bir şekilde devam ediyor" dedi.

İlk etabın yarış standartları açısından uygun olmadığını dile getiren kayak sporcuları ise lig yarışları için uygun olan ikinci etap kayak pistinde yoğun bir şekilde antrenman yaparak yarışlara hazırlandıklarını kaydetti.

Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı
Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Van Gölü, Kayak, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:55 "Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı
09:53 Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?
09:52 Ünlü isimlerden eski eşinin şiddetine maruz kalan fenomen İrem Ay'a destek: Yanındayız!
09:47 ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor
09:46 Kanunsuz Topraklar son bölümde neler oldu?
09:42 Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?
09:41 Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey, vezir Alemşah'la hesaplaşıyor!
09:40 Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi
09:39 Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor
09:35 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Asya Aras'ı affedecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement