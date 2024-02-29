Van'ın Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı İl Birincisi - Son Dakika
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Van'ın Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı İl Birincisi

Van\'ın Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı İl Birincisi

Van'da düzenlenen Okullararası Kızlar Futsal Müsabakaları'nda, Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı 5 maçını da kazanarak il birincisi oldu.

29.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
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Van'ın Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı, Okullararası Futsal Müsabakalarında il birincisi oldu.

Van'da düzenlenen Okullararası Kızlar Futsal Müsabakaları, Bostaniçi Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalara katılan Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı, 5 maçını da kazanarak il birincisi oldu. - VAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van'ın Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı İl Birincisi - Son Dakika
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