Van Spor ve Kayserispor Akhisar'da Karşılaşıyor - Son Dakika
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Van Spor ve Kayserispor Akhisar'da Karşılaşıyor

Van Spor ve Kayserispor Akhisar\'da Karşılaşıyor
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Van Spor FK, iç saha maçlarını Akhisar Stadı'nda oynayacak. Kayserispor'la 1. Lig maçı yarın.

TRENDYOL 1'inci Lig'in ilk haftasında yarın Van Spor FK ile Kayserispor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Direnç Tonusluğlu'nun yöneteceği maç saat 21.30'da başlayacak. Van Atatürk Stadı yıkıldığı için iç saha maçlarını oynayacak stat arayan Vanspor, kente 1740 kilometre uzaklıkta Türkiye'nin diğer ucundaki Akhisar Stadı'nda karar kılmıştı. Akhisar Belediyesi ile kulüp arasında iç saha maçlarını ilçede oynamasıyla ilgili protokol imzalanırken, Doğu temsilcisi antrenmanlarını ise 2'nci ligden çekilip Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Altınordu'nun İzmir Torbalı'daki tesislerinde yapacak. Van Spor FK'nın 5 iç saha maçını ise İstanbul'da oynayacağı iddia edildi. Süper Lig'de 7 yıl boyunca Ege'yi temsil eden Akhisarspor'un iç saha maçlarını oynaması için yapılarak 2018 senesinde kapılarını açan Spor Toto Akhisar Stadı, bu kulüp 2024'te amatöre düşünce profesyonel maçlara kapanmıştı. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kayserispor ise bu maç öncesi transfer yasağını kaldırarak 15 takviye yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Van Spor ve Kayserispor Akhisar'da Karşılaşıyor - Son Dakika

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