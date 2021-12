Vanlı atletizmcilerden büyük başarı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adana'da yapılan Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adana'da final yarışmaları yapılan Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonasında Van'ı ferdi olarak temsil eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm sporcularından Edibe Yağız U16 kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu, Ayhan Kaya U14 erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Ali Tunç U16 erkekler kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu. Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonası takım kategorisinde Van'ı temsil eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları U14 kızlar ve erkeklerde takım olarak 2 Türkiye üçüncülüğü ve U16 erkekler kategorisinde ise Türkiye şampiyonluğu kupası elde ederek kente dönmenin haklı gururunu yaşadılar.

Yarışmalarda U18 erkekler kategorisinde Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kulübü de Türkiye üçüncülüğü kupasının sahibi oldu.

Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen, aldıkları başarıların kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek, "İlimiz adına ferdi kategoride kazanmış olduğumuz 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye üçüncülüğü, 1 Türkiye dördüncülüğü ile birlikte takım sıralamasında ise U16 erkekler kategorisinde 1 Türkiye şampiyonluğu, U14 kızlar ve erkeklerde 2 Türkiye üçüncülüğü, U18 kategorisinde ise 1 Türkiye üçüncülüğü gibi güzel dereceler ile birlikte 4 sporcumuz da kendi kategorilerinde kazandıkları başarılarından dolayı federasyon yetkililerimiz tarafından Atletizm Milli Takımı alt yapısına davet edildi. Yarışların genelinde iyi bir performans sergiledik ve sporcularımızın her biri elinden geleni fazlası ile yaparak farklı kategorilerde başarılar elde etti. Bu mutluluğu bizlere yaşatan tüm sporcu kardeşlerimi ve benimle birlikte sporcularımızın bu başarılara imza atmasında emeği çok olan diğer antrenör arkadaşlarımızı da yürekten kutluyoruz. İlimiz adına gelecek vadeden sporcularımızın her biri katıldıkları il, bölge ve Türkiye şampiyonası gibi yarışmaların sonucunda elde etmiş oldukları böylesi başarılı sonuçlarla federasyon yetkilerimiz tarafından da takdir gördüler. Antrenör arkadaşlarımızla birlikte sporcularımızın her biri ile her gün özel olarak ilgilenip, antrenmanlarını da yakından takip ediyoruz. Sporcularımızın almış olduğu dereceler bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Hedefimiz bundan sonra katılacağımız her yarışmanın sonucunda ilimizin adından daha çok bahsettirmektir. İlimizde atletizm branşına vermiş olduğu desteklerden dolayı Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN