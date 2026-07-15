Vanlı Atletlerden Avrupa Şampiyonası Hedefi

Vanlı milli atletleri Ayten Yobaş, Abdulsamet Duman ve Emre Çınarağaç, İtalya'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Okullarda yapılan yetenek taramaları sırasında keşfedilen milli sporcular, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli başarılar elde etti.

Elde ettikleri derecelerle milli takım formasını giymeye hak kazanan genç atletler, 16-19 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılacak.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde milli takım antrenörleri Münir Akkoyun ile Mehmet Akkoyun gözetiminde çalışmalarını sürdüren sporcular, şampiyonada altın madalya kazanıp Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Son olarak 4 Temmuz'da Slovenya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılan Yobaş ve Çınarağaç, organizasyonda altın madalya kazandı.

Milli atlet Yobaş, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası için yüksek rakımda gerçekleştirdikleri hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Başarılarla dolu bir yıl geçirdiğini belirten Yobaş, şunları kaydetti:

"Balkan Şampiyonası'nda 1500 metrede ilimi ve ülkemi temsil ederek şampiyon oldum. Önümde 16-19 Temmuz arasında yapılacak Avrupa Şampiyonası var. Burada da aynı şekilde 1500 metre kategorisinde ilimi ve ülkemi temsil edeceğim. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe girerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Avrupa şampiyonluğu için de haftanın 6 günü antrenmanlarımızı sürdürüyoruz."

"Gelişmek için zoru seçiyoruz"

Zorlu şartlarda antrenman yaptıklarını belirten milli atlet Emre Çınarağaç ise "Antrenmanlarımızı krosta yapmak düz yola göre çok daha zor. Farklı kas grupları çalıştığı için daha fazla gelişiyoruz. Daha çok gelişmek için zoru seçiyoruz. Haftanın 3 günü dağda kros, 3 günü ise pist antrenmanı yapıyoruz. Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta dağda koşmak gerçekten zor. Buna rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çünkü hedeflerimiz büyük." diye konuştu.

17 yaşındaki Abdulsamet Duman da "Hedefim milli takıma seçilmekti ve bunu başardım. Slovenya'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda milli takım formasını giydiğim için büyük gurur yaşadım. İkinci milli takım yarışmam olan Avrupa Şampiyonası'nda hem ülkemi hem ilimi en iyi şekilde temsil ederek madalya almak istiyorum. Allah'ın izniyle yaz kış demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 2 bin metre rakımda antrenman yapıyoruz, nefes alma sıkıntısı çekiyoruz." şeklinde konuştu.

Slovenya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'na 3 Vanlı sporcu ile katıldıklarını aktaran milli takım antrenörü Münir Akkoyun, "Balkan Şampiyonası'nda 2 madalya elde ettik. Çocuklarımız önümüzdeki günlerde İtalya'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Sporcularımız ülkemiz adına gelecek vadeden önemli değerler. İnşallah şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini anlatan Akkoyun, antrenman çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yüksek rakımda, engebeli alanlarda ve kışın zorlu şartlarda yaptığımız antrenmanların meyvesini yazın pistlerde yavaş yavaş görmeye başladık. İnşallah emeklerimizin karşılığını bu ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda alacağız. Hedeflerimiz her daim var. Bu çocuklar inşallah Dünya Şampiyonası'na ve Olimpiyatlara katılacak."