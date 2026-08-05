Vanlı Kick Boksçular Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Vanlı Kick Boksçular Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

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Vanlı üç kick boksçu, İtalya'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Vanlı kick boksçular Muhammed Taha Borak, Yunus Oflas ve Muhammed Üveys Akman, İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Spor hayatlarına küçük yaşlarda tekvandoyla başlayan genç sporcular, antrenörleri Muhammed Hamza Kızılarslan'ın yönlendirmesiyle kick boksa geçti.

Kısa sürede kendilerini geliştiren sporcular, 26 Mart-3 Nisan'da Diyarbakır'da ve 1-9 Temmuz'da Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Farklı sıkletlerde mücadele edecek sporcular, 18-27 Eylül'de İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yoğun antrenman programıyla çalışmalarına devam eden genç sporcular, şampiyonada derece elde ederek İstiklal Marşı'nı okutmayı ve Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

"Kürsülere çıkmayı hedefliyoruz"

Antrenör Muhammed Hamza Kızılarslan, AA muhabirine, sporcularının önemli başarılar elde etmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Şampiyona hazırlıklarının devam ettiğini belirten Kızılarslan, şunları kaydetti:

"Gençler kategorisinde üç sporcumuz Muhammed Taha Borak, Yunus Oflas ve Muhammed Üveys Akman, 2026 yılı Kick Boks Milli Takım puanlamasını birinci sırada tamamlayarak milli takıma girmeye hak kazandı. Sporcularımız eylül ayında İtalya'da yapılacak Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek. Yoğun bir antrenman programıyla çocuklarımızı hazırlayacağız. Milli takım kampının ardından Van'dan ülkemiz adına dünya şampiyonlukları ve kürsüler elde etmeyi hedefliyoruz."

"Ülkemi temsil edeceğim için gururluyum"

Muhammed Üveys Akman da bu yıl Diyarbakır'daki Türkiye Şampiyonası ile Antalya'da düzenlenen WAKO World Cup Dünya Kupası'nda şampiyon olduğunu belirterek, İtalya'daki organizasyonda 89 kiloda mücadele edeceğini söyledi.

Akman, "Ülkemizi temsil edeceğim için gururluyum. Oradan da dereceler ve başarılarla döneceğimize inanıyorum." dedi.

Şampiyonada derece elde etmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Muhammed Taha Borak da aile ortamında antrenman yaptıklarını belirterek, "Haftada 7 gün durmaksızın antrenman yapıyoruz. Kendime çok güveniyorum. Ay yıldızlı bayrağı en zirvede dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

7 yaşında tekvandoya başladığını, daha sonra kick boksa yöneldiğini anlatan Yunus Oflas ise ilk yılında milli takıma seçildiğini belirterek, İtalya'daki şampiyonada 63 kiloda altın madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Vanlı Kick Boksçular Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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