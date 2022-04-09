Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti - Son Dakika
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Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti

09.04.2022 10:35

- Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nı 400 metrede Türkiye rekoru kırarak tamamlayan Vanlı sporcu Nevin İnce, 2 bin 400 rakımda Türkiye'nin en yüksek yerleşim yeri olan Başkale ilçesinde antrenman yaparak 2024...

- Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti

VAN - Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nı 400 metrede Türkiye rekoru kırarak tamamlayan Vanlı sporcu Nevin İnce, 2 bin 400 rakımda Türkiye'nin en yüksek yerleşim yeri olan Başkale ilçesinde antrenman yaparak 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nı 400 metrede Türkiye rekoru kırarak tamamlayan Vanlı sporcu Nevin İnce, Türkiye'nin 2 bin 400 rakımla en yüksek yerleşim yeri olan Van'ın Başkale ilçesini ziyaret etti. Burada Denizli'deki Pamukkale travertenlerine benzerliğiyle Doğu'nun Pamukkale'si olarak bilinen Başkale Travertenlerini bulunduğu alana giderek doğa harikasının olduğu yerde antrenman yaptı. Kondisyonunu artırmak için antrenörü eşliğinde 2 bin 400 metre rakımlı Dereiçi Mahallesi'ndeki travertenlerde antrenman yapan milli atletin hedefi ise 2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

"Türkiye'yi Olimpiyatlarda Temsil Etmek İstiyorum"

400 metrede 55,52'lik derecesiyle birinci olan İnce, Mizgin Ay'a ait Türkiye rekorunu da 0,87 saniye geliştirdiğini belirtti. 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Şampiyonası'nda 400 metrede Dünya Şampiyonu olan Mizgin Ay'a ait rekoru kırdığını anımsatan İnce, "Daha önceki rekor 56.32 idi. Yaklaşık 86 salise indirdim. Şu an hedefim Avrupa'da madalya alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Tüm sporcular gibi Olimpiyatlara gidip Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bugün de Başkale'ye geldim. Burada travertenleri gördüm. Denizli Pamukkale'deki travertenlerin aynısı. Burada antrenman yaptım, spor yaptım, çok güzel bir yer, doğal bir güzellik" dedi.

Başkale'deki travertenleri çok beğendiğini ve buralarda dağ koşularının çok rahat yapılabileceğini ifade eden Antrenör Erhan Çalışkan ise "Buralar gerçekten çok güzel. Buraya gelirken yol boyunca doğal güzellikler var. Buralar turizme kazandırılabilir. Doğaseverler, sporcular ve gezginler için güzel mekan. Başkale'de Vanadokya adı verilen peribacaları da var. Gerçekten doğa harikası bir yer. Türkiye'de Pamukkale'den sonra en büyük yer" diye konuştu.

Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti
Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vanlı milli atlet 2400 rakımda gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti - Son Dakika


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