Vanlı sporcular dört madalyayla döndüler - Son Dakika
Üye Girişi

Vanlı sporcular dört madalyayla döndüler

23.02.2022 11:36
Vanlı sporcular dört madalyayla döndüler

Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmalarına katılan Vanlı sporcular 4 madalyayla döndüler.

Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmalarına katılan Vanlı sporcular 4 madalyayla döndüler.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan ve Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde Türkiye geneli 158 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Takımı sporcularından Serkan Çiçek çekiç atma büyükler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, Delil Dilovan Bal büyükler disk atma kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Sümeyye Güzel U20 çekiç atma kızlar kategorisinde ve Veysi Kızıltaş ise büyükler disk atma kategorisinde Türkiye beşincisi olmayı başardı.

Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Burhanettin Balın, "Türkiye Atletizm Federasyonumuzun 2022 faaliyet programında yer alan ve ilimiz sporcuları ile birlikte 158 sporcumuzun katılım sağladığı Seyfi Alanya Atmalar ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmalarına bizlerde ikinci kez katılım sağladık. Sporcumuz Serkan Çiçek, Delil Dilovan Bal, Sümeyye Güzel ve Veysi Kızıltaş kategorilerinde başarılı oldular. İlimiz adına bu zorlu parkurlarda mücadele sergileyerek farklı kategorilerde başarılı sonuçlar kazandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyoruz. İlimize kazandırdığımız bu başarılarımızın temelinde azimli, disiplinli ve programlı çalışmalarımızın olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. İnşallah atletizm branşımızdaki başarı çıtamızın böylesi zorlu ve çekişmeli yarışmalar sonucunda ferdi olarak kazandığımız derecelerimiz ile daha da üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Sporcularımızın kazandığı bu güzel başarılar; şu an alt yapıda yetişen yeni sporcularımıza çok iyi bir rol model olacağına inanıyoruz. Atletizm branşına vermiş oldukları desteklerinden dolayı başta İl Müdürümüz Nevzat İnanç olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

YORUMLAR
500
Vanlı atletler maratondan 2 madalyayla döndüler Vanlı atletler maratondan 2 madalyayla döndüler Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası sona erdi Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası sona erdi

Atletizm, Mersin, Alanya, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vanlı sporcular dört madalyayla döndüler - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:06 Minik Cemile'nin yürek burkan hikayesi! 7 yaşında 5 yıldır gün yüzü görmedi!
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: Vanlı sporcular dört madalyayla döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement