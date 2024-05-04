Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, Serik Belediyespor'un 19 yaş altı takımıyla çıkmasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, Serik Belediyespor'un 19 yaş altı takımıyla çıkmasına tepki gösterdi

Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, Serik Belediyespor\'un 19 yaş altı takımıyla çıkmasına tepki gösterdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AcnTurk Sigorta Vanspor FK'nin başkanı Feyat Kıyak, Serik Belediyespor'un, Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı takımıyla çıkmasına tepki göstererek, temiz futbolu destekleyeceklerini ve süreci takip edeceklerini açıkladı.

04.05.2024 22:43  Güncelleme: 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AcnTurk Sigorta Van spor FK'nin başkanı Feyat Kıyak, normal sezonun son haftasında Serik Belediyespor'un, Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı takımıyla çıkmasına ilişkin, "Gerek değerli yöneticilerim gerekse kulüp hukukçularımız ile yaptığımız istişare neticesinde bu olayın üstünün kapatılmasına müsaade etmeyeceğimizi ve sonuna kadar temiz futbolu desteklemek maksadıyla sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririm." açıklamasında bulundu.

Kıyak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bugün herkesin gözü önünde, göstere göstere yaşanan ve tarihe kara harflerle yazılan olayların yaşandığını belirtti.

Bu olaylarla ilgili kendisinden bir açıklama beklendiğinin farkında olduğunu ifade eden Kıyak, şunları kaydetti:

"Kimsenin gönlünü kırmamak ve bu kirli ligde temiz kalan sporcu kardeşlerim ile değerli spor çalışanlarını zan altında bırakmamak için kısa bir süre olayları izleyerek pazartesi gününe kadar sessiz kalmayı tercih etmiş bulunmaktayım. Gerek değerli yöneticilerim gerekse kulüp hukukçularımız ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde bu olayın üstünün kapatılmasına müsaade etmeyeceğimizi ve sonuna kadar temiz futbolu desteklemek maksadıyla sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririm. Masa başında kazanılmayan şampiyonluğu sahada kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında bugün Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan AcnTurk Sigorta Vanspor FK, Serik Belediyespor'un, Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı takımıyla çıkması gerekçesiyle maçın 22. dakikasında sahadan çekilmişti. ???????

Kaynak: AA

Sigorta, Esenler, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, Serik Belediyespor'un 19 yaş altı takımıyla çıkmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
20:21 İsrail ve Hamas Kahire’de ateşkes görüşmelerine başladı İsrail ve Hamas Kahire'de ateşkes görüşmelerine başladı
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 23:26:32. #1.11#
SON DAKİKA: Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, Serik Belediyespor'un 19 yaş altı takımıyla çıkmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement