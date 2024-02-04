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Vanspor FK, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Vanspor FK, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti

Vanspor FK, Kırklarelispor\'u 2-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Vanspor FK, evinde konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Vanspor FK'nın gollerini Harun Kavaklıdere ve Sinan Kurumuş attı.

04.02.2024 16:18  Güncelleme: 16:19
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Sinan Özcan, Yiğit Çam, Kerem Kalkan

Vanspor FK: Nurullah Aslan, Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere (Miraç Acer dk. 89), Emre Oymak (Metincan Cici dk. 73), Sinan Kurumuş (Alpay Koçaklı dk. 73), Hasan Bilal (Ahmet Ülük dk. 46), Erdem Seçgin (Muhammed Ali Doğan dk. 65), Muhammed Gönülaçar, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Burak Kavlak

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Muharrem Doğan, Serkan Sözmen (Taşkın Kartal dk. 70), Bedirhan Özyurt, Erdinç Pekgöz, Semih Üstün (Efe Geçim dk. 78), Hüseyin Altuğ Taş, Yücel Candemir, Furkan Fehmi Güneş, Muammer Denizhan Taşkan (Bilal Musa Şentürk dk. 46), Efecan Barlık

Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 21), Sinan Kurumuş (dk. 69) (Vanspor FK) - VAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Vanspor FK, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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