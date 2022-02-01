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Vanspor FK, Mehmet Özdiraz ile anlaştı - Son Dakika

Vanspor FK, Mehmet Özdiraz ile anlaştı

01.02.2022 18:28
Vanspor FK, Mehmet Özdiraz ile anlaştı

Vanspor Futbol Kulübü, Nazilli Belediye Spordan Mehmet Özdiraz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vanspor Futbol Kulübü, Nazilli Belediye Spordan Mehmet Özdiraz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor FK, son olarak 2. Lig takımlarından Nazilli Belediye Spordan Mehmet Özdiraz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve Kulüp Genel Sekreteri Serdar Kartal'ın katılımıyla gerçekleşti. - VAN

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Futbol Federasyonu, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vanspor FK, Mehmet Özdiraz ile anlaştı - Son Dakika Spor


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